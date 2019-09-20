Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"nde açıklamalarda bulunuyor.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"nde açıklamalarda bulunuyor.
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