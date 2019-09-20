Başörtüsü düşmanlığı

İzmir'in Foça ilçesinde 'Gaziler Günü' törenle kutlandı. Törende gaziler arasındaki bir grup, başörtülü sunucu öğretmenin kıyafetinin Cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını öne sürerek protestoda bulundu.

İzmir'in Foça ilçesinde 'Gaziler Günü' törenle kutlandı. Törende gaziler arasındaki bir grup, başörtülü sunucu öğretmenin kıyafetinin Cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını öne sürerek protestoda bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, sunucu öğretmenin kıyafetinin mevzuata uygun olduğunu belirterek, "Öğretmen başörtülü olarak derslere girebilmekte, resmi törenlere katılabilmektedir" dedi.



'MEVZUATA UYGUN'



Foça Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene protokol üyeleri, gaziler, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Törenin başlayacağı dakikalarda protokol sırasının hemen arkasında bulunan bir grup gazi, Foça Kaymakamı'na, tören programını okumak ve sunum yapmak üzere mikrofona gelen Foça Spor Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ayşe Pınar Bayraktar'ın kıyafetinin uygun olmadığını belirterek tören alanını terk etti. Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar ise sunucu öğretmenin kıyafetinin mevzuata aykırı olmadığını belirterek tepkileri yanlış karşıladığını dile getirdi.