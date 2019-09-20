Karşıyaka CHP’den gazilere büyük ayıp!

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törene katılmayan CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım’a tepki gösterdi.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törene katılmayan CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım'a tepki gösterdi. Başkan Çiftçioğlu, "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hiç ağzından düşürmeyenler, nedense böylesine önemli bir günde, resmi törene katılma nezaketini bile göstermedi. Acaba Sayın Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in PKK'yı kınayamamasından utanç duyduğu için mi törene gelemedi? Sözde Atatürkçüler, bugün bir kez daha kendini ele verdi" dedi