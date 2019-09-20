  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Karşıyaka CHP’den gazilere büyük ayıp!

Karşıyaka ’den gazilere büyük ayıp!

Karşıyaka CHP’den gazilere büyük ayıp!
Giriş Tarihi: 20.9.2019

Başkanı , dolayısıyla düzenlenen törene katılmayan Karşıyaka İlçe Başkanı ’a tepki gösterdi.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törene katılmayan CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım'a tepki gösterdi. Başkan Çiftçioğlu, "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hiç ağzından düşürmeyenler, nedense böylesine önemli bir günde, resmi törene katılma nezaketini bile göstermedi. Acaba Sayın Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in PKK'yı kınayamamasından utanç duyduğu için mi törene gelemedi? Sözde Atatürkçüler, bugün bir kez daha kendini ele verdi" dedi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka CHP’den gazilere büyük ayıp! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN