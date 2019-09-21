Ayı saldırısı yaşlı adamı öldürdü

Sabah kahvaltısı için evinin bahçesine çıkan evli ve 2 çocuk babası Öneş arkasından gelen ayının saldırısına uğradı. Erzurum'un Uzundere ilçesinde, ayının saldırısına uğrayan Mustafa Öneş (83) hayatını kaybetti.
Erzurum'un Uzundere ilçesinde, ayının saldırısına uğrayan Mustafa Öneş (83) hayatını kaybetti. Sabah kahvaltısı için evinin bahçesine çıkan evli ve 2 çocuk babası Öneş arkasından gelen ayının saldırısına uğradı. Öneş'in çığlıkları üzerine evden çıkan eşi Gülsün Öneş bağırıp komşulardan yardım istedi.
KARI KOCAYA DA SALDIRDI
Ayı bir süre sonra Mustafa Öneş'i bırakıp uzaklaştı. Yakınlarda ceviz toplayan Ayşe- Murat Yıldız çifti de ayı ile karşılaştı. Çifte de saldıran ayı, Murat Yıldız'a pençe attı. Murat Yıldız savrulurken, eşi ayıya taşla vurmaya başladı. Bunun üzerine hayvan, Ayşe Yıldız'ı sağ kolundan ısırıp kaçtı.
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