Leyla davası kördüğüm

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davasında ifade veren baba Nihat Aydemir şikayetçi olmadı. Duruşmada yargılanan 7 sanık da suçlamaları reddetti.

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davasında ifade veren baba Nihat Aydemir şikayetçi olmadı. Dün Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada anne Şükran Aydemir, "Kızımı aç susuz bıraktılar, zulüm yaptılar. Allah'a ve devletime güvenip susma hakkımı kullanmak istiyorum. şikayetçiyim" dedi.



"ÇOK CİDDİYETSİZ ADAMSIN!"



Baba Nihat Aydemir ise sanıklardan şikayetçi olmadığını belirterek, "Benim şüphelendiğim kişiler Ali K. ve Mehmet K." ifadelerini verdi. Mahkeme başkanı, Aydemir'i "Ölen kızın babası değil de, sanık gibi davranıyorsun. Çok ciddiyetsiz bir adamsın. Magazin programlarındaki gibi altını doldurmadan birilerinden şüpheleniyorsun" sözleriyle azarladı. tutuklu yargılanan Mehmet Ali Aydemir, duruşmaya (SEGBİS) ile bağlandı. Suçlamaları kabul etmeyen Aydemir, "Benim bu suçla alakam yok en büyük şahidim de babası Nihat Aydemir" diye konuştu. Duruşmada yargılanan 7 sanık da suçlamaları reddetti.