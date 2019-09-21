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Tire Belediyesi’ne haciz şoku

Tire Belediyesi’ne haciz şoku
Giriş Tarihi: 21.9.2019

Tire eski Belediye Başkanı ’in projesi için ‘Kamulaştırmasız el atma’ gerekçesiyle açılan davada, belediyeden yaklaşık 21 milyon lira talep ediliyor.

Tire eski Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in gölet projesinde 'Kamulaştırmasız el atma' gerekçesiyle açılan davada belediyeye ihtiyati haciz kararı gelmesi şok etkisi yarattı.

21 MİLYON LİRA

Belediye Başkanı Atakan Duran, belediyeden yaklaşık 21 milyon lira talep edilen davada hukuk sürecinin devam ettiğini ifade etti. Sırasıyla, ANAP, DP ve CHP'den seçilerek 3 dönem görev yapan eski Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in gölet projesinde 'Kamulaştırmasız el atma' gerekçesiyle açılan davada belediyeye ihtiyati haciz kararı geldiği öğrenildi.

BORÇ YÜKÜ

Başkan Çiçek'ten, yaklaşık 60 milyon lira borç yükü devraldıklarını belirten şimdiki Başkan Duran sürecin devam ettiğini belirtti.

İTİRAZ ETTİK

Belediye Başkanı Atakan Duran, "21 milyon lira tutarındaki davada ihtiyati haciz kararı geldi. Mahkeme süreci devam ediyor. Çok karmaşık bir hukuki süreç yaşıyoruz. İtirazda bulunduk" dedi.

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