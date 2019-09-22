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Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü

Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü

22.09.2019, 22:58 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019,23:14

Başkan , Başkanı ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın ABD'de başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

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