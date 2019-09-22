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Özkan fena rezil oldu

Özkan fena rezil oldu
Giriş Tarihi: 22.9.2019

Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili , sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanı 'yi eleştirmek isterken rezil oldu. Pakdemirli'ye kendi projesini örnek alması için gönderen Özkan'a "Bu kadar mı cahilsiniz?" yorumları yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştirmek isterken rezil oldu. Pakdemirli'ye kendi projesini örnek alması için gönderen Özkan'a "Bu kadar mı cahilsiniz?" yorumları yapıldı.

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından Denizli ve Uşak'ta sedir, çam, ceviz, badem, dut, adaçayı, lavanta ve iğde gibi türlerden 4 milyon 100 bin fidanın toprağa dikildiği görüntüleri paylaştı. Paylaşımında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi etiketleyen Özkan, "Bakan Bekir Pakdemirli bak örnek al. Yakan olma yapan ol. Üreten elleriniz dert görmesin" notunu düştü. PKK'nın yaktığı ormanlara çıt çıkarmayan Özkan'ın bu cümleleri alay konusu oldu. Bir kullanıcı Özkan'a, "Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli'ye bağlı Orman Genel Müdürlüğü yapıyor ve yaptırıyor. Bu kadar mı cahilsiniz?" diye sorarken, bir başka bir kullanıcı ise "Bekir Pakdemirli'ye Bekir Pakdemirli'yi örnek almasını söyleyen adam gibi adam" ifadelerini kullandı.

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