15 Temmuz ile ilgili yeni soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askeri birlikler dışına askeri mühimmatı çıkararak darbe girişiminde kullanan birlik komutanları hakkında, "Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçundan soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TSK'ya ait araç, silah ve mühimmatların darbe girişiminde kullanılmasına ilişkin "Milli Müdafaa Vasıtalarını Kasten Tahrip" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, TSK envanterindeki araç, silah, mühimmat ve sair harp malzemesini askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılması ve darbe girişiminde kullanılması talimatını veren birlik komutanları ile bu talimatı yerine getiren birlik personelleri hakkında "Milli Müdafaa Vasıtalarını Kasten Tahrip" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen menfur darbe girişimi sırasında, Cumhuriyet Başsavcılığının adli yetki ve sorumluluk sahasında bulanan bölgelerde yurt savunmasında kullanılmak üzere devlet tarafından tahsis ve tedarik edilen TSK envanterindeki araç, silah, mühimmat ve sair harp malzemesinin, tahsis ve tedarik amacına aykırı biçimde askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılmasına ve menfur darbe girişiminde kullanılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.