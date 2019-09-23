AK Parti'den CHP ve İyi Parti'nin IMF ile yaptığı gizli toplantıyla ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP ve İyi Parti'nin IMF ile yaptığı gizli toplantıya ilişkin konuştu. Muş, "CHP görüşme yapabilir bu normal, ama neden gizli tutuldu. CHP'ye gelecek için bir rol mü biçiliyor, millete açıklansın." dedi.