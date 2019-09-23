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'den ve 'nin ile yaptığı gizli toplantıyla ilgili açıklama

AK Parti'den CHP ve İyi Parti'nin IMF ile yaptığı gizli toplantıyla ilgili açıklama

23.09.2019, 12:23 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019,12:39

Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ve 'nin ile yaptığı gizli toplantıya ilişkin konuştu. Muş, "CHP görüşme yapabilir bu normal, ama neden gizli tutuldu. CHP'ye gelecek için bir rol mü biçiliyor, millete açıklansın." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mehmet Muş, yeni yargı paketini teslim etmek için CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'la bir araya geldi.

Daha sonra Muş, kameralar önüne çıkarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, CHP'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmesine ilişkin, "CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor? CHP'ye gelecek için rol mü biçiliyor" dedi.

Muş, "Yargı paketi yetişirse bu hafta içerisinde Meclis Başkanlığına sunacağız. İnfaz yasası ile ilgili ayrı bir düzenleme olacaktır" şeklinde konuştu.

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