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197 bin bireysel başvuruyu sonuçlandırdı

Anayasa Mahkemesi 197 bin bireysel başvuruyu sonuçlandırdı

23.09.2019, 16:08

Başkanı , "2012'den bu yana 244 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldı. Mahkememiz bunlardan 197 binini sonuçlandırdı." dedi.

AB ile yürütülen "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi" kapsamında düzenlenen "Yedinci Yılında Bireysel Başvuru Sisteminin Değerlendirilmesi" toplantısı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü Christos Giakoumopoulos'un katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın burada yaptığı konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Şu anda Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var."

"2012'den bu yana 244 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldı. Mahkememiz bunlardan 197 binini sonuçlandırdı"

AA

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