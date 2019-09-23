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, Başbakanı Michel'i kabul etti

Başkan Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel'i kabul etti

23.09.2019, 22:01

Türkiye Cumhurbaşkanı , Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel ile görüştü.

BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da hazır bulundu.

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