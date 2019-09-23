‘Bitsin artık bu çile!’

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kendilerine komşu olmasıyla hizmet geleceğini ümit ederek sevinen Halil Rıfat Paşa Caddesi sakinleri kabusu yaşıyor. Temmuz başında başlanan altyapı çalışmaları hala devam ederken, vatandaşlar artık yollarda yürüyemez oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tarihi Şato Restoran binasını lojman yapmasıyla sevinen ve semtlerine hizmet geleceğini umut eden Halil Rıfat Paşa Caddesi sakinleri kan ağlıyor. Başkan Soyer'in Şato'ya taşındıktan sonra Temmuz ayı başında her yere 'Halil Rıfat güzelleşiyor" pankartları astırıp bölgede başlattığı altyapı çalışmaları vatandaşı fena vurdu. Yollar kazılarak altüst edildi. Sokaklara dev çukurlar açılırken, her yere asfalt malzemesi yığıldı.



YARISI BİLE BİTMEDİ

Temmuz ayı başında başlayan çalışmalar kağnı hızıyla ilerlerken henüz daha işin yarısı bile tamamlanmadı. Caddeye giren araçların alt takımlarında çeşitli problemler yaşanırken, kamyonların yoğunluğundan kaynaklı oluşan trafik ise vatandaşları adeta çıldırttı. Çalışmaların bir türlü bitirilmemesine isyan eden vatandaşlar, içlerini Yeni Asır'a döktü. Artık sabırlarının kalmadığını belirten vatandaşlar, Başkan Soyer'e çağrıda bulunarak, "Bitir artık bu eziyeti" dedi.



BİR TÜRLÜ BİTMİYOR

Çalışmalar bölge sakinlerini ilk başta memnun etmişti. Sorunların çözüleceğini düşünen vatandaşlar, çalışmaların uzun sürmesi nedeniyle adeta çıldırdı. Kazılan yolların, çukurların ve malzemelerin neden olduğu çöp ve toz ile uğraşan vatandaşlar, hayatından bezdi. Yollarda yürümenin bile zorlaştığı Halil Rıfat Paşa'da yarısının bile sona ermediği söylenilen çalışmaların ne zaman biteceği ise merak konusu oldu.





'HER YERE POŞET SERİYORUZ'

BÖLGEDE market işleten esnaf Recep Turan, "Ben Haziran ayında memleketimi ziyaret etmeye gittim. Temmuz ayında geldiğimde bu yolların hepsi kazılmış haldeydi. Bu çalışmaların uzaması nedeniyle çektiğimiz dertler dükkanımızın halinden belli. Elimde paspas ile sürekli dükkanımı temizlemek zorunda kalıyorum. Tüm ürünlerimin üzerine poşet sermek zorunda kaldım. Bizim için çok zor. Baya yıprandık" ifadelerini kullandı.





'SÜREKLİ TOZ YUTUYORUZ'

HALİL Rıfat Paşa'da 1967 yılından beri terzi dükkanı olan Sadık Demir, "Alt yapı çalışmalarında düzen yok. Maalesef yapılan yerler boru patlamaları gibi sebepler nedeniyle tekrardan kazılmak durumunda kalıyor. Bölgede oluşan toz dükkanımızın içerisine kadar giriyor ve temizlemek zorunda kalıyoruz. Temennimiz bir an önce çalışmaların bitirilmesi" dedi.



Mert ALPDÜNDAR