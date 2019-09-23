Kemalpaşa’ya üniversite şoku

CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne 4 ayrı yer için tahsis sözü verdi. Başkan, sözünden dönünce üniversite, açmayı planladığı MYO’yu askıya aldı

CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin yeni açılacak Meslek Yüksek Okulu (MYO) için 4 yer vereceğini taahhüt etmiş ve anlaşma sağlanmıştı. Ardından Yaşar Üniversitesi ile görüşen Karakayalı, Demokrasi Üniversitesi'ne taahhüt ettiği yerleri veremeyeceğini, sadece Ulucak'taki eski belediye binasını tahsis edebileceğini iletti. Durum böyle olunca Demokrasi Üniversitesi, Kemalpaşa'ya açmayı planladığı MYO'yu askıya aldı. Kemalpaşa'da şok etkisi yaratan olaya ilk tepki AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş'tan geldi.



'VAZGEÇTİLER'

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, Kemalpaşa Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle Başkan Karakayalı'ya Demokrasi Üniversitesi ile protokol imzalaması için yetki verdiğini söyledi. Demirtaş, "Rıdvan karakayalı, Demokrasi Üniversitesi gelecek diyerek Kemalpaşalılara özellikle de Ulucaklı hemşerilerimize boş vaatlerde bulunmuştur. Yetki haziran ayında verilmesine rağmen protokol 2 ay gecikme ile eylül ayında meclis gündemine geldi. Bu nedenle eğitime başlanamadı. Eylül ayında meclise sadece Ulucak'ta bulunan bir binanın tahsisine ilişkin önerge geldi. Başkan, 4 yer vereceğini taahhüt etmiş ancak daha sonra Yaşar Üniversite ile görüştüğü için Demokrasi Üniversitesi'ne taahhüt ettiği yerleri veremeyeceğini sadece Ulucak'ta bulunan eski belediye binasını vereceğini bildirmiştir. Bu tutum karşısında üniversite yönetimi, kararından şimdilik vazgeçtiklerini iletmişlerdir" dedi.



'SÖZ VERİLMİŞTİ'

Egeli SABAH'a açıklama yapan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, "Çok hızlı büyüyen bir üniversiteyiz. Birçok uluslararası üniversite ile işbirliği anlaşmaları gerçekleştirdik. Derslik ihtiyacımız doğdu. Bu nedenle, üniversitemiz bünyesinde bulunan meslek yüksekokullarının öğrencilerinin mezuniyet sonrasında da iş bulabilmeleri için İzmir'in 2. büyük organize sanayisine sahip Kemalpaşa'da belediye ile görüştük. Belediye, bize 4 yerin tahsisine ilişkin söz verdi. Ama daha sonra meclisten sadece bir yerin tahsisine ilişkin karar çıktı. Üstelik Ulucak'ta tahsis edilen bina, henüz eğitim öğretime hazır durumda değildi. Böyle olunca Kemalpaşa'da hazırlık sınıflarımızı ve meslek yüksekokulu açma düşüncemizi askıya aldık. İleriki süreçte söylenen 4 yer tahsis edilirse kararımızı yeniden değerlendiririz" dedi.

Egeli Sabah