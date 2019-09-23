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’nde spor faaliyetleri mercek altında

Tire Belediyesi’nde spor faaliyetleri mercek altında
Giriş Tarihi: 23.9.2019

'nde, eski Başkan dönemindeki spor faaliyetleri mercek altına alındı. Başkanı , Tire 1922 ve Tire eski yöneticilerinin harcamalarının incelemeden geçtiğini ifade etti.

TİRE Belediyesi'nde, eski Başkan Tayfur Çiçek dönemindeki spor faaliyetleri mercek altına alındı. Tire Belediye Başkanı Atakan Duran, Tire 1922 ve Tire Belediye Spor Kulüpleri eski yöneticilerinin harcamalarının incelemeden geçtiğini ifade etti. Duran, Başkan Çiçek döneminde amatör statüte bulunan Tire Belediyespor'dan profesyonel statüte bulunan Tire 1922'ye yasal olmayan şekilde para transfer edildiğini öne sürdü. Söz konusu meblağın yaklaşık 347 bin lira değerinde olduğunu belirten Duran, "Tire Belediyespor kulübünün hesapları da inceleniyor. Ortaya daha neler çıkar bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz" dedi. Eski Başkan Çiçek ise "karşı dava açacağım" diye kendini savundu.

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