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yargı paketini ve İP’ye sundu

AK Parti yargı paketini CHP ve İP’ye sundu
Giriş Tarihi: 24.9.2019

, hazırladığı 1'inci Yargı Paketi'ni muhalefete sundu. Geçen hafta 'ye verilen taslak, dün de 'ye ve İP'ye verildi. AK , muhalefetten gelecek görüşleri aldıktan sonra teklifi Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını ifade etti.

AK Parti, hazırladığı 1'inci Yargı Paketi'ni muhalefete sundu. Geçen hafta MHP'ye verilen taslak, dün de CHP'ye ve İP'ye verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, muhalefetten gelecek görüşleri aldıktan sonra teklifi Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını ifade etti. Yargı Paketi'nde öne çıkan başlıklar şöyle:

- Cinsel istismara maruz kalan çocuklar için Çocuk İzleme Merkezleri yaygınlaştırılacak.
- Yargıya basit yargılama usulü sistemi getirilecek. Yargılamalar hızlanacak.
- Terör örgütü propagandası suçu, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
- Basit ve taksirli suçlarda cezaevinde yaşıt süresi azalacak.
- Arabuluculuk müessesinin görev alanı da genişletilecek.
- İstinaflarda da görev yükünü azaltacak yeni düzenlemeler yapılacak.
- 15 yılını dolduran avukatlara yeşil pasaport verilecek.

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