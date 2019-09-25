Aslı Baş davasında ‘FETÖ incelemesi’

Manken Aslı Baş’ın 2010 yılında işadamı Ahmet Bayer’ın Bodrum’daki villasında ölü bulunması ile ilgili Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya devam edildi. 10 yıldır süren ve karar çıkması beklenen dava, Ahmet Bayer’in avukatının, sanığın adının geçtiği FETÖ davasındaki iddiaları inceleme talebi üzerine 2020 yılına ertelendi.

Manken Aslı Baş'ın, 2010'da işadamı Ahmet Bayer'in Bodrum'daki villasında ölü bulunmasıyla ilgili Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Karar çıkması beklenen duruşma, Bayer'in avukatı Uğur Poyraz'ın Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ahmet Bayer ve İhsan Kalkavan'ın da adı geçen FETÖ davası dosyasındaki iddiaları inceleme talebi üzerine 14 Ocak 2020'ye ertelendi. 2003'te 'Miss Model Of The World' yarışması birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da gece 02.30'da turizmci Ahmet Bayer'in Yalıkavak'taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 65 metre yüksekliğindeki terasından düşerek ölmüştü.





BABASI TEPKİ GÖSTERDİ



Ahmet Bayer ve oğulları Hakan Bayer ile Volkan Bayer hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yanlarında çalışan Murat Umirov hakkında ise 'delilleri ortadan kaldırmak'tan 7.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Davanın 34. duruşmasına tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Volkan Bayer ve Hakan Bayer, Murat Umirov, Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş ve iki tarafın avukatları katıldı. Duruşmanın ertelenmesine Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş, "Biz artık bıktık usandık. Tutuklanması gerekenler tutuklanmıyor" diye tepki gösterdi.

ADEM ÜLKER