Başkan Yetişkin’in aracına İstanbul’da ‘çakar’ cezası

İçişleri Bakanlığı'nın vatandaşların tepkisine neden olan çakarlı araçlarla ilgili yeni düzenlemeye gitmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çakarlı araç denetimine çıktı. İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in aracına da ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın vatandaşların tepkisine neden olan çakarlı araçlarla ilgili yeni düzenlemeye gitmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çakarlı araç denetimine çıktı.



2 BİN LİRA CEZA YAZDI



İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in aracına da ceza kesildi. Denetimde yetkisi bulunmadığı halde çakar kullandığı için idari para cezası uygulanan otomobiller arasında Nijerya fahri konsolos aracı da bulunuyor. Resmi plakalı ve çakarlı bir şekilde trafikte seyir halinde olan aracı durduran ekiplerin, devlet memuru olduğunu belirten bir aracın sürücüsüne çakarlı araç ve emniyet şeridini kullanmaktan toplam 2 bin 4 lira para cezası uyguladığı görüldü. İçişleri Bakanlığı, 'yetkisiz çakar' kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, kamu, mahalli idareler ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlardaki kamu görevlilerinin araçlarında 'çakar' tabir edilen ışıklı uyarı işaretinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.