Emine Erdoğan’dan BM’de çevre görüşmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile görüştü. Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında, Andersen ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile görüştü. Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında, Andersen ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Görüşmede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve UNEP arasında yürütülen işbirliklerinin yanı sıra "Sıfır Atık Projesi"nin ele alındığını ifade eden Erdoğan, karbon emisyonunu azaltmak, karada ve denizde biyoçeşitliliğin korunması, plastik ve hava kirliliği konularında fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.



ARA GÜLER SERGİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI



Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Erdoğan, Alexander Hamilton ABD Gümrük Binası'ndaki Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı ve Fahir Atakoğlu müzik dinletisine katıldı. Geçen yıl hayatını kaybeden "Master of Leica" unvanına sahip fotoğraf sanatçısı Güler'in, bu alanda Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük değerlerden olduğuna dikkati çeken Erdoğan, onun hatırasını yaşatmak için düzenlenen serginin, BM Genel Kurulu dönemine denk gelmesinin büyük anlam taşıdığını ifade etti.