  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Emine Erdoğan’dan BM’de çevre görüşmesi

Emine Erdoğan’dan ’de çevre görüşmesi

Emine Erdoğan’dan BM’de çevre görüşmesi
Giriş Tarihi: 25.9.2019

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre Programı (UNEP) ile görüştü. Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında, Andersen ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile görüştü. Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında, Andersen ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Görüşmede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve UNEP arasında yürütülen işbirliklerinin yanı sıra "Sıfır Atık Projesi"nin ele alındığını ifade eden Erdoğan, karbon emisyonunu azaltmak, karada ve denizde biyoçeşitliliğin korunması, plastik ve hava kirliliği konularında fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

ARA GÜLER SERGİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Erdoğan, Alexander Hamilton ABD Gümrük Binası'ndaki Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı ve Fahir Atakoğlu müzik dinletisine katıldı. Geçen yıl hayatını kaybeden "Master of Leica" unvanına sahip fotoğraf sanatçısı Güler'in, bu alanda Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük değerlerden olduğuna dikkati çeken Erdoğan, onun hatırasını yaşatmak için düzenlenen serginin, BM Genel Kurulu dönemine denk gelmesinin büyük anlam taşıdığını ifade etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emine Erdoğan’dan BM’de çevre görüşmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN