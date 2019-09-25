Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk ve Piyade Teğmen Fikret Dinçer dün sonsuzluğa uğurlandı.
Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk ve Piyade Teğmen Fikret Dinçer dün sonsuzluğa uğurlandı. Şehit Tantürk, için memleketi Kocaeli'de tören düzenlendi. Şehidin naaşı, helallik için Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Tantürk, Değirmendere Merkez Camisi'nde düzenlenen tören sonrasında Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'BAK KIZIM BU SENİN BABAN
Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi ise Konya'da toprağa verildi. Şehit eşi Şerife Dinçer, yanına getirilen 1 yaşındaki kızı Mina'ya, eşinin fotoğrafını gösterip, "Bak kızım bu senin baban. Veda et babana" dedi. O sırada minik Mina'nın ağlaması yakınlarını duygulandırdı.
Şehitleri onbinler uğurladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.