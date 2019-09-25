Şehitleri onbinler uğurladı

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk ve Piyade Teğmen Fikret Dinçer dün sonsuzluğa uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk ve Piyade Teğmen Fikret Dinçer dün sonsuzluğa uğurlandı. Şehit Tantürk, için memleketi Kocaeli'de tören düzenlendi. Şehidin naaşı, helallik için Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Tantürk, Değirmendere Merkez Camisi'nde düzenlenen tören sonrasında Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'BAK KIZIM BU SENİN BABAN



Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi ise Konya'da toprağa verildi. Şehit eşi Şerife Dinçer, yanına getirilen 1 yaşındaki kızı Mina'ya, eşinin fotoğrafını gösterip, "Bak kızım bu senin baban. Veda et babana" dedi. O sırada minik Mina'nın ağlaması yakınlarını duygulandırdı.