Cani sevgiliye iki kez ‘ağır müebbet’ istendi

Aydın’da sevgilisi Merve Kotan ile arkadaşı Ekim Türkmen’i tüfekle öldüren Muhammed Gürsoy için iddianame hazırlandı. Kasım’da başlayacak mahkemede cani sevgili için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Aydın'da sevgilisi Merve Kotan ile arkadaşı Ekim Türkmen'i (26) öldüren Muhammed Gürsoy (27) hakkında, 'kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Efeler ilçesi Nevzat Biçer Parkı'nda geçen ay Muhammed Gürsoy tarafından işlenen Ekim Türkmen ve Merve Kotan cinayetlerine ilişkin Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianameyi kabul eden Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 14 Kasım'da davanın ilk duruşması görülecek.

Gürsoy'un, "Kotan ile gönül ilişkim vardı. O gün sevgilimle Türkmen'i uygunsuz halde görünce 1.5 yıl önce av merakıyla internetten aldığım pompalı tüfekle hedef gözetmeden ateş ettim" ifadesi iddianamede yer aldı. Savcılık ise iddianamesinde Gürsoy'un cinayette kullandığı silahı iki gün önce E.Ö'den satın aldığı belirtildi. Gürsoy'un 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

KAZIM YÖRÜKCE