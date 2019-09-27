‘Gökçe iş gizleyerek kimleri koruyor?’

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan’ın belediyeden milyonlarca liralık ihale alan Agra şirketi ile ilgili sorusuna kaçamak cevap verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin Ankara'dan gelip İzmir'de göreve başlamasının ardından yine Ankaralı işadamı CHP'li Özgür Aktepe tarafından 2015 yılında İzmir'de kurulan ve belediyeye ait birçok projede milyonlarca liralık iş yapmaya başlayan Agra Kent Hizmetleri şirketiyle ilgili yeni bir skandal patlak verdi.



İZBETON LİSTEDE YOK



Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Erhan Çalışkan'ın Agra'nın belediye ile olan ilişkilerini sorgulamak için hazırladığı soru önergesine cevap veren Gökçe'nin firmanın belediye projelerinde yaptığı işlerle ilgili bazı bilgilere yer vermediği görüldü. Cevap metninde firmanın sadece Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın ihalesini yaptığı projelerde alt yüklenici olarak aldığı işlerin bilgisine yer verildiğini söyleyen Çalışkan, "Oysa bu firma İZBETON'dan birçok iş almış. Firma bunu Narlıdere Metrosu'nun üst yüklenicisi Gülermak'a verdiği ve yaptığı işlerin yer aldığı listede kendisi ifade ediyor. Bu firma İZBETON'da Aralık ayında süresi bitecek olan işler almış. Bunu gizliyorlar. Neyi koruyorlar, neyi saklamaya çalışıyorlar anlamıyorum" diye konuştu. Firmanın belediyeye ait işlerden ne kadar ödeme aldığı bilgisinin de gizlendiğini vurgulayan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Burada ne kadar para ödendiği de biliniyor, bu belgede yer alıyor ama söylemiyorlar. Bu şeffaflığa sığmaz bilgi saklamaya girer."

ERHAN GÜLENÇ