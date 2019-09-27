Kadavracı yine iş başında!

Kadavra skandalıyla görevinden alınan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anatomi Anabilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Orhan Mağden’in görevine geri döndükten sonra ilk işi üniversiteye başvurup, 15 kadavrayı geri istemek oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki 4 kadavranın, yöneticilerden habersiz ve izinsiz şekilde Anatomi Anabilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Orhan Mağden tarafından İstanbul'daki Okan Üniversitesi'ne verildiğinin ortaya çıkmasından sonra yaşanan skandalda yeni bir gelişme yaşandı.





'ARAŞTIRIN' TALİMATI



İdari soruşturma sonrası görevine geri dönen Prof. Dr. Mağden'in üniversitedeki 15 kadavranın dekanlığa değil, kendisine ait olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Üniversite rektörlüğüne yazılı dilekçe ile başvuran Prof. Dr. Mağden'in 20 yıl önce tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi için ailelerinden izin alınarak üniversiteye verilen kadavraların gömülmesi için de harekete geçtiği ortaya çıktı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın ise bu talepler karşısında üniversitenin Hukuk Servisi'nden görüş istediği kaydedildi



'BANA AİT' İDDİASI



Prof. Dr. Orhan Mağden'in yazılı dilekçe ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne başvuru yaparak İstanbul'daki Okan Üniversitesi'ne yetkililerden izinsiz ve habersiz verildiği iddia edilen 4 kadavra ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki toplam 15 kadavranın kendisine ait olduğunu iddia ederek geri verilmesini ve gömülmesini istediği öğrenildi. 20 yıl önce aileler tarafından bağışlanan kadavraların kendisine ait olduğunu ve kendisinin getirdiğini iddia eden Prof. Dr. Mağden'in 'kadavları gömün' şeklindeki yazılı dilekçesi üniversite rektörlüğünü karıştırdı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın bu istek karşısında çılgına döndüğü ve Hukuk Servisi'ne talimat vererek 'Nasıl böyle bir şeyi ister, araştırın' dediği ortaya çıktı. Öğretim görevlisi Prof. Dr. Mağden'in bu çılgın isteği üniversitede şok etkisi yaratırken, kadavraların ne olacağı merak konusu oldu.

GÖREVE DÖNMESİ ÇOK TEPKİ ÇEKTİ



Prof. Dr. Mağden'in çılgın isteği üniversitede en çok konuşulan konu haline gelirken, soruşturma ve incelemeleri devam ettiği halde göreve dönmesinin de büyük tepki çektiği ve birçok profesörün bu gelişmelerden rahatsız olduğu iddia edildi. Prof. Dr. Mağden hakkında kadavralar ve mobbing iddiaları başta olmak üzere 6 ayrı idari ve adli soruşturmanın halen devam ettiği öne sürülürken, buna rağmen görevine geri dönmesinin bazı doktorları şaşırttığı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL