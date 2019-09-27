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Tek risk Eğridere değil!

Tek risk Eğridere değil!
Giriş Tarihi: 27.9.2019

'in Bornova ilçesinin 'nde, Şubat ayında meydana gelen heyelanın yaraları tam olarak sarılamamışken, Başkanı 'dan kritik uyarı geldi. Alim Murathan, İzmir’de Eğridere gibi çok sayıda bölgede heyelan tehlikesi olduğunu söyledi

İzmir'in Bornova ilçesinin Eğridere Mahallesi'nde, Şubat ayında meydana gelen heyelanın yaraları tam olarak sarılamamışken, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan'dan kritik uyarı geldi. İzmir'in birçok ilçesinde benzer heyelan alanları olduğunu belirten Alim Murathan, riskli bölgeler üzerinde, önemli oranda yerleşimlerin bulunduğunu söyledi.

ETÜT ÇALIŞMASI LAZIM

Alim Murathan, "Bayraklı, Konak, Kemalpaşa, Bayındır, Bornova, Karabağlar ve Foça'nın da içinde bulunduğu birçok ilçede bu tehlike söz konusu. Buralarda heyelan bölgeleri var. Bir de potansiyel alanlar var. Onların üzerinde de yerleşim alanları var. Doğrudan 'Şu bölge' diyemem; çünkü bu alanları gösteren büyük ölçekte haritalar elimizde var ama daha küçük ölçekte yani ayrıntılandırılmış 1/1000 ölçekli haritalar henüz elimizde yok. Bir de bunların ciddi etüt çalışmalarının yapılması gerekiyor" diye konuştu.

İKLİM ESAS ALINMALI

Heyelan meydana gelen bölgelerde, bu durumun tekrarlanmasının söz konusu olduğunu dile getiren Murathan, İzmir'in birçok bölgesinin aslında heyelan alanı olduğunu ve iklim değişiklik sürecinin esas alınıp, buralara yapılacak çalışmaların daha ayrıntılı, önlemlerini de içerecek şekilde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

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