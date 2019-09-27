“Tunç Bey’le anlaşacak bir yapı olmalı'

CHP İzmir'de il ve ilçe kongresi öncesi savaş kızışıyor. Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın desteklediği mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'in karşısında yer alan İzmir Milletvekili Mahir Polat, tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

CHP İzmir'de il ve ilçe kongresi öncesi savaş kızışıyor. Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın desteklediği mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'in karşısında yer alan İzmir Milletvekili Mahir Polat, tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın ekiple hareket eden Polat, "Genel başkanımızın iradesiyle İzmir'de Tunç Soyer aday oldu ve seçimi kazandı. Tunç Bey'le anlaşacak bir yapı kurulması gerektiğini düşünüyorum. Genel başkanımız Tunç Bey'in tavrını önemseyecektir" dedi. İl Başkanı Deniz Yücel'i de eleştiren Polat, "İl Başkanı ile Büyükşehir Başkanı birbirini tamamlamalı. Biri siyasette biri ise icraatta partiyi temsil ediyor. Büyükşehir Meclisi'nde PKK'yı kınama tartışması yaşandı. İl başkanının yumruğunu bu tür konularda masaya vurması gerektiğini düşünüyorum" dedi.