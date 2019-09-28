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Bayraktar 'lar Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi

Bayraktar TB2 SİHA'lar Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi

28.09.2019, 16:30

Cumhurbaşkanlığı Başkanı , Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet Bayraktar teslim ettiklerini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığına altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik. Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Demir, söz konusu hava araçlarına ait bir videoyu da paylaşımına ekledi.

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