Dayakçı babasını tek kurşunla öldürdü

17 yaşındaki B. Ş, babası Osman Şaşmaz’ı susturuculu silahla vurarak öldürdü. Baba katili çocuk, ilk ifadesinde cinayeti babasının annesini sık sık dövmesi nedeniyle işlediğini söyledi

İzmir'in Urla ilçesinde vinç şirketi sahibi iki çocuk babası Osman Şaşmaz (43), evlerinin girişinde sırtından tek kurşunla vurularak öldürüldü. Şaşmaz'ın lise öğrencisi olan ve şirketine bile ismini verdiği oğlu B. Ş. tarafından susturuculu silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Babası Osman Şaşmaz'ı annesi Güneş Şaşmaz'a sürekli şiddet uyguladığı için 7.65 çapında tek kurşunla öldüren katil evlat B.Ş, 2 saat sonra polise giderek teslim oldu.



KOMŞULARI BULDU



Olay, önceki gece Urla Altıntaş Mahallesi Sanayi Bölgesi'ne yakın bir dubleks evin alt katında yaşandı. Urla'daki bir vinç şirketinin sahibi olan 43 yaşındaki Osman Şaşmaz'ı yerde kanlar içerisinde gören komşuları, polisi ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler Osman Şaşmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.



OTOPSİYE GÖNDERİLDİ



Yapılan inceleme sonucunda uzmanlar, Osman Şaşmaz'ın kurusıkıdan bozma susturuculu silahtan çıkan 7.65 çapındaki tek kurşunla öldürüldüğünü belirledi. Emniyet ekipleri, olay yerinde güvenlik tedbirleri aldı. Şaşmaz'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Emniyet güçleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Urla'da çevresi tarafından sevilen Osman Şaşmaz'ın canından çok sevdiği oğlu B. Ş'nin katil zanlısı olarak arandığı, ilçede kulaktan kulağa kısa sürede yayıldı.



2 SAAT SONRA TESLİM OLDU



Yetkililerden alınan bilgiye göre hayatını kaybeden Osman Şaşmaz'ın eşi Güneş Şaşmaz'ı sık sık dövdüğü, annesinin darp edilmesi yüzünden B.Ş'nin babasıyla tartıştığı kaydedildi. Cinayetin ardından anne Güneş Şaşmaz'ın sinir krizi geçirdiği ve kızı tarafından güçlükle sakinleştirildiği öğrenilirken, B.Ş. olaydan iki saat sonra teslim oldu.

FATİH ŞENDİL