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Eski başkanın yeğenlerini sürdü

Eski başkanın yeğenlerini sürdü
Giriş Tarihi: 28.9.2019

'de eski başkan ile yeni başkan arasındaki pankart savaşının yankıları sürerken, bir halef-selef kavgası da Tire'de çıktı. Başkanı İP'li Salih 'a eski Başkan 'in belediyede müdür statüsünde çalışan yeğenleri ve tarafından mobbing davası açıldı.

İzmir Menemen'de eski başkan ile yeni başkan arasındaki pankart savaşının yankıları sürerken, bir halef-selef kavgası da Tire'de çıktı. Tire Belediye Başkanı İP'li Salih Atakan Duran'a eski Başkan Tayfur Çiçek'in belediyede müdür statüsünde çalışan yeğenleri Mutlu Sarayköylü ve Faik Sarayköylü tarafından mobbing davası açıldı. Başkan Duran'ın, sezon başında İzmirli iş adamı Cihan Aktaş'a devredilen Tire 1922 Spor Kulübü'nün de başkanlığını yapan Mutlu Sarayköylü'yü, Tire Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevlendirdiği öğrenildi.

MÜDÜRLÜKLERİ DÜŞTÜ

Başkan Duran'ın, belediyede veri kontrol işletmeni olarak görev yapan Faik Sarayköylü'nün ise ilçenin en uzak bölgelerinden biri olan Kahrat Mahallesi'ndeki tahsilat bölümüne atadığı kaydedildi. Yıllık izindeyken kadro derecesinin düşürüldüğünü öğrenen Faik Sarayköylü ile köpek barınağına sürülen Mutlu Sarayköylü, yürütmeyi durdurma ve müdürlüğe iade istemiyle Başkan Atakan Duran hakkında mobbing davası açtı. İkilinin, Atakan Duran'ın göreve başlamasının ardından haklarında defalarca disiplin soruşturması açıldığı, işe 1 dakika geçmeleri durumunda bile yaptırım uygulandığı gerekçesiyle mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

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