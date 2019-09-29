İçişleri Bakanlığı, Siirt'te düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık aynı zamanda bölgede operasyonların devam ettiğini de duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Bakanlık açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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