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açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

29.09.2019, 17:16

İçişleri Bakanlığı, 'te düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. aynı zamanda bölgede operasyonların devam ettiğini de duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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