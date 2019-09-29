  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > HDP Tunceli İl Başkanı Hıdır Çiçek gözaltına alındı

İl Başkanı gözaltına alındı

HDP Tunceli İl Başkanı Hıdır Çiçek gözaltına alındı

29.09.2019, 15:39

'deki terör operasyonunda aralarında İl Başkanı ve 2 parti yöneticisinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Tunceli'deki terör operasyonunda aralarında HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ve 2 parti yöneticisinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında HDP İl Başkanı Çiçek ve parti yönetiminden 2 kişinin de olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Çiçek ile 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

HDP Tunceli İl Başkanı Hıdır Çiçek gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN