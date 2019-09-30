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AK Parti'den Yargı Strateji Belgesi Paketi ile ilgili önemli açıklamalar

AK Parti'den Yargı Strateji Belgesi Paketi ile ilgili önemli açıklamalar

30.09.2019, 13:45 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019,13:56

yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Muş, "39 maddelik ilk teklifi bugün Meclis’e sunuyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Muş, "39 maddelik ilk teklifi bugün Meclis'e sunuyoruz" dedi.

Mehmet Muş'un açıklamaları şu şekilde:

"39 maddeden oluşan ilk teklif bugün verilmiş oluyor. İfade özgürlüğü suçlara Yargıtay yolunu açıyoruz.

İnternette bazı sitelerin kısıtlanması, yasaklanması gibi uygulamalar vardı. Burada sitenin tamamına değil, o içeriğin kısıtlanmasını getiriyoruz.

Uzun tutukluluk sürelerini cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarıyoruz.

Hukuk fakültelerinden mezun olanlar hukuk mesleklerine giriş sınavına girecekler, 70 puan almış durumdalar. Hakim savcı olmak isteyenler bu 70'i aldıktan sonra

Kıdemi 15 yılı doldurmuş olan avukatlara yeşil pasaport verilecek.

OHAL'de el konulan pasaportların vatandaşlarımıza iadesi de kanun teklifimizde mevcuttur."

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