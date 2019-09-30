Rezaletin resmi!

AYDIN Efeler Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Fatih Atay, aylarca ‘geleceğin ressamlarını yetiştireceğiz’ diye reklamını yapıp Norveç’ten iki Türk ressam davet ederek sanat atölyesi açtı. 200 bin liraya anlaştığı Eser Afacan ile Hakan Yaşar'a para ödememek için sudan sebepler uyduran Başkan Atay, ressamlara da çalışmalarını beğenmediklerini söyleyip resim kursunu kapattı

Efeler Belediyesi, geleceğin sanatçılarını yetiştirme bahanesiyle kendi reklamını yapmak için Norveç'te yaşayan iki ressamı Aydın'a davet etti. CHP'li belediye, 200 bin liraya anlaştığı ressamlar Eser Afacan ile Hakan Yaşar'a paralarını ödememek için yaptıkları çalışmaları beğenmediklerini söyleyip kurslarını kapattı. Yüzüstü kalan iki ressam, belediyeye bir milyon liralık tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

ÖNCE REKLAM YAPTILAR

Efeler Belediyesi tarafından geçtiğimiz haziran ayında kendi reklamını yapmak için geleceğin ressamlarını yetiştirme adı altında bir sanat atölyesi açılacağı duyurusu yapıldı. 20 kursiyerin katılacağı kursta ders vermesi için Norveç'te yaşayan Türk ressamlar Eser Afacan ile Hakan Yaşar, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın davetiyle Aydın'a geldi. Başkan Atay, ressamlar ile birlikte tanıtım toplantısı düzenleyip amatör ressamları kursa davet etti. Belediyenin internet sitesinden duyuruları yapılan kursların 300 civarında internet sitesinde de haberi yer aldı.

'BEĞENMEDİK' DEDİLER

10 aylık kurs için iki ressamla her bir kursiyerin boya ve masraflarının karşılanması karşılığında 200 bin liraya anlaşıldı. Haziran ayında başlayan kurs, Ağustos ve Temmuz aylarında devam etti. İlk ayın masrafı olan 20 bin lirayı elden teslim aldığını iddia eden ressamlara ikinci ödeme günü geldiğinde yaptıkları çalışmaların beğenilmediği gerekçe gösterilerek artık kendileriyle çalışılmayacağı söylendi. Belediyenin tahsis ettiği atölyeden çıkartılan iki ressam, resim öğrettikleri amatör ressamların mağdur olmaması için kendileri bir atölye açtı.



'BU MUAMELE SANATA VERDİKLERİ DEĞERİN GÖSTERGESİ OLDU'

EFELER Belediyesi'nin sanata ve sanatçıya saygısı olmadığını belirten ressam Eser Afacan, "Bizler mesleğimizi Norveç'te yapıyorduk. Davet gelince önce vatanımız deyip geldik. Bize ilk ödemeyi elden yaptılar fakat daha sonra ödeme bile yapmadılar. Sonra bize çalışmalarımız beğenilmediğinden kursların sonlandırıldığı söylendi. Kursiyerlerin malzemelerini biz almıştık. Bir milyon lira masrafımız oldu. CHP'li belediye sanata ve sanatçıya verdiği değeri bu muamele ile göstermiş oldu" dedi.



1 MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASI

EFELER Belediyesi'ne bir milyon liralık tazminat davası açacaklarını belirten ressam Hakan Yaşar, "Tablolarını beğenmedikleri ressamlar, 1.5 ay önce Japonya'da yapılan yarışmada, 3 bin 553 resim arasında onur ödülüne layık görüldü. Kendi reklamlarını yapmak için sanatı kullandılar. Bunu yaparken de bizlere vaat ettikleri parayı ödemediler. Mağdur olduk. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Belediyeye 1 milyon liralık tazminat davası açacağız" diye konuştu.



Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, aylarca reklamını yaptığı resim kursunu Yaşar ve Afacan ile birlikte açmıştı.



'BAŞKA SEBEPLER VAR'

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, bir süre önce başlayan Resim Atölyesi çalışmalarının sonlandırılması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kursumuzun iptal olmasının nedeni ressamların çizim tarzı değil, başka sebepler var" dedi.

HÜSEYİN KILIÇ