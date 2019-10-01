Bir garip haciz direnişi!

İncirliova Aydın İncirliova Belediyesi ilginç bir haciz direnişine sahne oldu. Başkan Kaya, makam aracının haczini önlemek için belediyenin önünü iş makinalarıyla kapattırdı.

İncirliova Aydın İncirliova Belediyesi ilginç bir haciz direnişine sahne oldu. İlçede 2014 yılında işten çıkarılan 87 personelin açtığı 1 milyon 46 bin 260 liralık tazminat davasının sonucunda işçilere 588 bin 284 lira ödendi. Paranın diğer bölümünün ödenmemesi üzerine davayı kazanan personelin alacağına karşılık Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın makam aracı için haciz işlemi başlatıldı. Kaya'nın makam aracına, işten atılan belediye işçilerinin açtığı dava sonucu haciz kondu. Ancak Başkan Kaya, makam aracının haczini önlemek için belediyenin önünü iş makinalarıyla kapattırdı.

KAZIM YÖRÜKCE