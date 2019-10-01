‘Kaşıkçı cinayetinin peşini bırakmayız’

Başkan Erdoğan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin yıldönümünde Washington Post’ta bir makale kaleme aldı. Türkiye’nin bu cinayetin peşini bırakmayacağını vurgulayan Erdoğan, “Adaletin ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inancımızı koruyoruz” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, The Washington Post gazetesi için 'Türkiye, Kaşıkçı cinayetini aydınlatma çalışmalarını sürdürecek' başlıklı bir makale yazdı. Washington Post Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, 11 Eylül terör saldırılarını saymazsak, 21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı olayı olduğunu vurgulayan Erdoğan, makalede özetle şunları vurguladı: 11 Eylül'den beri hiçbir olay, uluslararası düzeni bu denli tehdit etmemiş, dünyanın kabul ettiği kurallara meydan okumamıştır. Aradan bir yıl geçmesine rağmen cinayetle ilgili bildiklerimizin hala sınırlı olması ise uluslararası toplumun üzerinde düşünmesi gereken üzücü bir gerçektir. Suudi gazetecinin ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılıp aydınlatılmayacağı, çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşayacağını belirleyecektir.



BİLAKİS DOST ACI SÖYLER



Türkiye'nin bu meseleye yaklaşımı, kurallara dayalı uluslararası düzenin kararlı bir destekçisi olmasından kaynaklanmaktadır. Biz sürecin başından beri Kaşıkçı cinayetinin ülkelerimiz arasında ikili mesele haline getirilmesine karşı çıktık. Washington Post yazarını hunharca katleden çete ile Kral Selman bin Abdülaziz ve Suudi Arabistan halkı arasında açık ve net bir ayrım gözettik. Öte yandan kadim dostluğumuz, gerçekleri söylememize engel değildir. Bilakis "dost acı söyler."



ÜLKE İMAJINI OLUMSUZ ETKİLER



Suudi Arabistan'da devam eden yargı süreci hakkında soru işaretleri olduğu sır değildir. Sürecin şeffaflıktan uzak şekilde yönetilmesi, duruşmaların kapalı kapılar ardında yapılması ve sanıkların serbest bırakıldığı iddiaları Suudi Arabistan'ın imajını olumsuz etkileyecektir. Cemal Kaşıkçı'yı katledip cesedini parçalara ayıranlar, Suudi Arabistan'ın içinde yuvalanmış bir çetenin çıkarlarına hizmet ediyordu. Bunun aksine inansaydık, yaşanan olayı ikili bir ihtilaf olarak değerlendirebilirdik. Kaşıkçı cinayetini siyasetin değil adaletin konusu olarak görüyor, adaletin ise ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inancımızı koruyoruz. Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için çabalarımızı sürdürmeye söz veriyoruz.



CEMAL KAŞIKÇI'NIN CENAZESİ NEREDE?



Makalede geçen yıl aynı gazetede yayımlanan yazısına da atıfta bulunan Başkan Erdoğan, "Geçen yıl yine bu gazetede yayımlanan makalemde ortaya attığım soruları sormaya devam edeceğiz: Cemal Kaşıkçı'nın cenazesi nerededir? Suudi gazetecinin ölüm fermanını kim imzalamıştır? Aralarında bir adli tıp uzmanının da bulunduğu 15 katili iki uçakla İstanbul'a kim göndermiştir?"