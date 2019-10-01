‘Şakalaşırken vurdum’

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Tuğçe Baran'ın evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili genç kızın erkek arkadaşı Emre K'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Tuğçe Baran'ın evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili genç kızın erkek arkadaşı Emre K'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Çevredekilerin silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçarak uzaklaştığı bilgisi alan polis, kişinin Emre K. olduğunu belirledi. Kimlik tespitinin ardından şahıs, saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Emre K'nın polise verdiği ilk ifadede tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla Tuğçe Baran'ı vurduğunu öne sürdü. Ancak genç kızın sevgilisinin kıskançlık yüzünden vurmuş olma ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL