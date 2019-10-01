  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > ‘Şakalaşırken vurdum’

‘Şakalaşırken vurdum’

‘Şakalaşırken vurdum’
Giriş Tarihi: 1.10.2019

'in Buca ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki 'ın evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili genç kızın erkek arkadaşı Emre K'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Tuğçe Baran'ın evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili genç kızın erkek arkadaşı Emre K'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Çevredekilerin silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçarak uzaklaştığı bilgisi alan polis, kişinin Emre K. olduğunu belirledi. Kimlik tespitinin ardından şahıs, saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Emre K'nın polise verdiği ilk ifadede tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla Tuğçe Baran'ı vurduğunu öne sürdü. Ancak genç kızın sevgilisinin kıskançlık yüzünden vurmuş olma ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Şakalaşırken vurdum’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN