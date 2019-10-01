Skandalın ardından kumpas çıktı

Aydın Efeler Belediyesi’nde yaşanan resim kursu skandalının ardından Başkan Mehmet Fatih Atay’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediyede görevli yeğeni Fatih Kılıçdaroğlu’na kurduğu kumpas çıktı. İddiaya göre Atay, kursu veren 2 ressamdan 'Kılıçdaroğlu'na tablo verdik. Onları satıp haksız kazanç elde etti' diye beyanda bulunmalarını istedi. Ressamlar bu teklifi reddedince ise skandal patlak verdi

Aydın'da Efeler Belediyesi'nin Norveç'ten getirdiği ressam Eser Afacan ile Hakan Yaşar, belediye desteğiyle açılan sanat kursunun iptal edilmesinin altında yatan gerçeği Yeni Asır'a anlattı. İddiaya göre CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediyeye bağlı Adnan Menderes Yaşam Merkezi sorumlusu olarak görev yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeğeni Fatih Kılıçdaroğlu'nu iftira ile görevinden uzaklaştırmak için kumpas kurdu.





İFTİRA ATMAMIZI İSTEDİLER



Belediye Başkanı Atay'a ait avukatlık bürosunda görev yapan oğlu Eymen Atay ile şoförü Mustafa Köseoğlu, iki ressamla bir araya gelerek kendilerinden, "Fatih Kılıçdaroğlu'na satsın diye bir milyon dolarlık tablo verdik bu tabloların satışından kendine haksız kazanç elde etti" şeklinde yalan beyanatta bulunmalarını istedi. Kılıçdaroğlu'na iftira atılmasına karşı çıkan ve işlerinin sadece sanat olduğunu belirten iki ressam, bu kumpasın içinde yer almayacaklarını söyledi. Bunun üzerine belediye, geleceğin sanatçılarını yetiştirme adı altında kendi reklamını yaptığı, Eser ile Yaşar'ın eğitim verdiği kursu sudan bahanelerle sonlandırdı. Bu iddiayı gündeme taşıyan ressam Hakan Yaşar, "Norveç'ten geldikten sonra bize açılacak kurs için Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeğeni Fatih Kılıçdaroğlu'nun sorumlusu olduğu Adnan Menderes Yaşam Merkezi'ni tahsis ettiler. Kılıçdaroğlu bizimle ilgilendi ama belediye ile arasında çekişme varmış. Başkan Fatih Atay'ın avukatlık bürosunda Atay'ın oğlu Eymen Atay ile şoförü Mustafa Köseoğlu bizimle görüştü. Bizden Kılıçdaroğlu'na satması için 1 milyon dolarlık tablo verdiğimiz şeklinde yalan ifade vermemizi istediler. Kursun ancak bu şekilde sürebileceğini söylediler. Biz de siyasetle işimizin olmadığını, sadece sanatla ilgilendiğimizi ifade ettik. Bu olaydan sonra belediye bize tavır aldı. Bizimle irtibat kuran belediyede görevli Bülent Akdoğan'ı Dalama'ya sürdüler" diye konuştu.



BİZİ KULLANMAK İSTEDİLER



Kendilerine yönelik akla hayale gelmeyecek iftiralarda bulunduklarını dile getiren Eser Afacan ise, "Kursun sonlandırılması bizim eserlerimizle ilgili değil. Paramızı ödememek için bize akla hayale gelmeyecek iftiralarda bulundular. Kursa katılan engelli kadınlara sarkıntılık ettiğimizi söylediler. Belediyeden çıkarmak istedikleri kişiler için bizi kullanmak istediler" ifadelerini kullandı.



RÜŞVET YÜZÜNDEN İSTİFA ETTİRİLMİŞ



Fatih Kılıçdaroğlu'na kurulan bu kumpasın nedeni ise geçmişte saklı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun oğlu olan Fatih Kılıçdaroğlu, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, 2015 yılında görevden aldığı ASKİ Genel Müdür Vekili Cemalettin Küçükerol tarafından ASKİ'de sözleşmeli tekniker olarak işe başlatıldı. Şef olan Fatih Kılıçdaroğlu hakkında ASKİ'ye ait çeşitli araçların bakım ve onarım işleri için yapılan 40 bin liralık ödemeyle ilgili rüşvet suçlamasında bulunuldu. Hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla 24 ayrı suçtan dava açılan ASKİ Genel Müdür Vekili Hakan Olgaç'ın talimatıyla ihaleleri gerçekleştirdiğini savunan Kılıçdaroğlu yapılan yolsuzlukları amcası Kemal Kılıçdaroğlu'na anlatacağını söyledi. Yaşananların ardından görevden alınarak İmar Daire Başkanlığında görevlendirilen Fatih Kılıçdaroğlu, baskılar üzerine istifa etmişti. Kılıçdaroğlu, bu gelişmelerin ardından Mesut Özakcan döneminde Efeler Belediyesi'nde işe alınmıştı. Şimdi Çerçioğlu'na yakınlığıyla bilinen Fatih Atay'ın seçimi kazanmasıyla Kılıçdaroğlu'nun buradan da uzaklaştırılmak istendiği iddia ediliyor.





İDDİALARI REDDETTİ



Başkan Mehmet Fatih Atay'a, ressamlar Afacan ve Yaşar'ın ortaya attığı iddialar soruldu. Atay, hakkında ortaya atılan kumpas iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

HÜSEYİN KILIÇ