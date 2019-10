Bilal Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali'ne davet

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 7'den 70'e herkesi yarın İstanbul'da başlayacak 4. Etnospor Kültür Festivali'ne davet ettiğini söyledi. Erdoğan, "12 geleneksel spor dalımızda bine yakın sporcu, müsabaka ve gösterilerde yer alacak" dedi.

AA'ya konuşan Bilal Erdoğan, 4 gün sürecek festivalin bu sene Atatürk Havalimanı'na taşındığını belirterek, "Festivalimizin ilkini Küçükçekmece, ikinci ve üçüncüsünü ise Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapmıştık. Atatürk Havalimanı'nı bilinçli bir şekilde tercih ettik. Burasının millet bahçesi olmasıyla ilgili bir karar var. Gelecekte bu kadar büyük bir alan millet bahçesi olarak tasarlanırken içinde çeşitli fonksiyonların olacağını düşünüyoruz. Buraya gelen İstanbullunun daha keyifli ve verimli zaman geçirmesi için fonksiyonlar olacaktır. Biz de Etnospor Kültür Festivali'ni burada yaparak, düşünülen fonksiyonlar içinde kültürümüzü yaşatacak alanlar da icra edilsin istiyoruz." diye konuştu.

Etkinlik için 300 dönümlük bir alanı kullandıklarını aktaran Erdoğan, "Yıl boyu geleneksel sporların yaşatılacağı alan için bu kadar büyük yere ihtiyaç yok. Geleneksel sporlarla ilgili ihtiyacımız olan yapılar kesinlikle çevre dostu, temelsiz, ahşap yapılar. Burada yapılacak millet bahçesinin içinde inşallah bu festivalden sonra yıl boyu ailelerin gelip, çocukların at binip, ok attığı, güreş tuttuğu ve geleneksel sporlarımız ile kültürümüzün yaşatıldığı bir alanın kazanılmasına da aracılık etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivalde bu sene Arjantin'i misafir edeceklerini aktaran Bilal Erdoğan, "Bu sene misafir spor dalımız, Arjantin'in pato sporu. At üzerinde dörder kişilik takımlarla oynanan bir oyun. Aslında Orta Asya'daki kökbörü sporuna benzer özellikler taşıyor. Oğlak yerine tutma yerleri olan bir meşin yuvarlakla oynanıyor. Arjantin'den gelen pato ekibini Kırgız ve Kazak kökbörü takımlarıyla karşılaştırmayı düşünüyoruz. Böyle enteresan bir kültürel etkileşimi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Organizasyonda etkinlik yapılacak geleneksel spor dallarıyla ilgili Erdoğan, şunları söyledi:

"12 geleneksel spor dalımızda bine yakın sporcu, müsabaka ve gösterilerde yer alacak. Fetih Kupası Yağlı Güreşleri de düzenlenecek. Bu organizasyonda 40 başpehlivanımız ve 250'ye yakın güreşçimiz yer alacak. Burada her gün yağlı güreş icra edilecek. Cirit takımlarımız mücadelelerini gösterecek. Okçuluğa olan ilgiden dolayı geleneksel okçuluğumuz büyük yer alacak. Buraya gelen bütün halkımızın 7'den 70'e at binmesini, ok atmasını ve güreş tutmasını hedefliyoruz. Sadece yağlı güreşimiz yok. Kara kucak, kuşak güreşi, şalvar güreşi ve aba güreşi de yer alacak. Bunların yanında mas güreşi ve mangalanın etkinlikleri olacak. Görme engelliler için mangala turnuvası yapacağız. Engelli vatandaşlarımızın da geleneksel sporlarda yer almasını arzuluyoruz."

"BU SENE DAHA DA FAZLA ÇOCUK ETKİNLİĞİ TASARLADIK"

Bilal Erdoğan, bu sene geçen organizasyonlara göre çocuklar için daha çok etkinlik düzenleyeceklerini kaydetti.

Televizyon dizisi ve çizgi film karakterlerinin festivalde yer alacağını vurgulayan Erdoğan, "Sporların yanı sıra çocuklar için 40'ın üzerinde geleneksel çocuk oyununu burada yaşatacağız. Bu sene daha da fazla çocuk etkinliği tasarladık. Onun için TRT Çocuk karakterlerine ev sahipliği yapacağız. Hem Tozkoparan dizisinin oyuncuları bizimle olacak hem de Rafadan Tayfa, Maysa ve Bulut karakterleri çocuklarımızla buluşacak. Diriliş artık Osman Gazi'nin hikayesine başlıyor. Bu sene o yapımın da oyuncuları ve temsilcileri olacak." diye konuştu.

Erdoğan, festivale gelecek ziyaretçilerin farklı ülke mutfaklarından yemekleri tatma fırsatı yakalayacağına değinerek, "Geçen sene yaptığımız dünya mutfakları bölümümüzde 16 ülkeden misafir aşçılarımız gelecek. Geçen sene bizzat stantlarda gezip vatandaşlarımıza uluslararası lezzetlerle ilgili fikirlerini sorma fırsatımız olmuştu. Bu sene de 16 ülkenin lezzetleri burada olacak. Bunun yanında Anadolu ve Orta Asya lezzetleri, Özbek pilavı gibi yemekler etkinlik alanında İstanbulluların beğenisine sunulacak." açıklamasını yaptı.

Etkinlik alanına gelenlerin geleneksel el sanatlarını deneyimleyebileceğini dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"El sanatlarında 60'ın üzerinde atölyemiz olacak. Gelen misafirlerimiz, geleneksel el sanatlarımızın nasıl yapıldığını görerek bilgi sahibi olacak. Çocuklarımızın bu konuda bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Temelde çocuklarımızı hedefliyoruz çünkü belli bir yaş grubu için bu tür şeyler nostaljiden fazlasını ifade etmeyebilir ama çocuklarımız için kimliklerinin oluşumunda önemli bir unsur. Gelecekleriyle ilgili kararlarını verecek çocukların estetik zevkleri oluşurken geleneksel temalarımızın, geleneksel estetiğimizin çocukların hayatında bir iz bırakmasını istiyoruz. O yüzden çocuklarımız ve gençlerimizin festivale gelmesine çok büyük önem veriyoruz."

Bilal Erdoğan, sahne etkinliklerinin de olacağını belirterek, "Kültür Bakanlığımızın geleneksel müzikleri icra eden toplulukları burada olacak. Geleneksel halk danslarıyla ilgili topluluklar buraya gelecek. Hem Anadolu'nun hem de Orta Asya'nın motiflerini burada izleme imkanı bulacağız. Dört gün boyunca bütün İstanbulluları Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz. Etkinliklere katılım ücretsiz. Hem keyifli zaman geçirecekler hem de kendi kimliğimize dair çok zengin bir kültürel tanıtım etkinliğine şahit olacaklar." ifadelerini kullandı.

"PİLAVDAN DÖNENİN KAŞIĞI KIRILSIN"

Bilal Erdoğan, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganının seçilme nedenini de anlattı.

"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sözünün Türk milletine özgü olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir kararlılık ifadesi var. Hayırlı işlere odaklanma kararlılığı var. Spor bir rekabet alanı. Spordaki bu kararlılık önemli. Geleneğimizde bu kararlılığın yanı sıra cesaret, hedefe odaklanma var. Sadece spor alanında değil son dönemde Türkiye'nin dünya sahnesinde gösterdiği kararlılığı da burada yansıtmış olacağız. Türkiye, tarihte olduğu gibi 21. yüzyılda da iddialı işler yapmayı üstleniyor. Ciddi bir öz güvenle hareket ediyor. Sadece bölgesinin değil dünyanın birçok yerindeki meselede önemli bir rol oynayan bir aktör haline geliyor. Dış politikasını kendi yapma kararlılığında olan dünyadaki sayılı ülkelerdeniz. Bu, 200 yılı aşan Batılılaşma hezeyanları içinde gelişen bir eziklik ve aşağılık kompleksi üzerine gelen bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemin, temasının, kararlılığının ve öz güveninin gençlerimiz ile çocuklarımıza aktarımında bu festivalin rol oynamasını istiyoruz. Onun için bu sene bu sloganı seçtik."

2021'DE YENİDEN MAYIS AYINA DÖNECEK

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ilk 3 festivalin mayıs ayında düzenlendiğini belirterek, organizasyonu 2021'de yeniden bu aya çekeceklerini söyledi.

Ramazan ayında Etnospor'u düzenlemenin katılımcılar ve sporcular açısından zorlu olacağına değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"İki sene bu festivalimizi eylül sonu, ekim başı gibi yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra yeniden mayıs ayında devam edeceğiz. Ramazan ayı nisana doğru çekilince mayısa döneceğiz. Bu etkinlikle ramazan ayında hem sporcular hem de ziyaretçiler açısından zorlayıcı olabilir. Ekimde yaptığımızda da hava durumunun ne kadar elverişli olup olmayacağı ile ilgili tedirginliklerimiz oldu. Yarın ve cuma günü hava güzel olacak. Hafta sonu ise çok etkili olmayan yağış bekliyoruz. Yağmur olması halinde de etkinliklerin etkilenmeyeceği şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Yağmur veya güneş fark etmez. Tüm İstanbulluları bekliyoruz. İlk 2 gün Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerinin bu etkinliği ziyaret etmesini bekliyoruz. Hafta sonu da vatandaşlarımızın 7'den 70'e buraya gelip güzel vakit geçirmesini temenni ediyoruz."

"İSTANBULLULARIN ÇOK RAHAT ULAŞABİLMESİ İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

Bilal Erdoğan, İstanbulluların Etnospor Kültür Festivali'ne kolay ulaşacağını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ulaşımla alakalı hem Yeşilköy hem de Yeşilyurt Marmaray durakları ile metronun Atatürk Havalimanı durağı etkinlik alanımıza çok yakın. Marmaray'dan ring hizmetimiz olacak. Atatürk Havalimanı'ndaki metro durağına gelenler ile otoparka özel araçlarını park edenler de ring hizmetlerimizden yararlanabilecek. Marmaray duraklarından buraya yürünmesi bile 10 dakikanın üzerinde değil. Atatürk Havalimanı'nın Havuzlu Kavşak'a yakın olan bölümünde etkinliğimizi yapacağız. Giriş kapısı Havuzlu Kavşak'a 500 metre uzaklıkta. Yürüyerek, ring seferlerimizle, metro veya özel araçlarıyla İstanbulluların çok rahat ulaşabilmesi için hazırlıklarımızı yaptık."

"BURAYA GELEN HER ÇOCUĞUN AT BİNMESİNİ İSTİYORUZ"

Bilal Erdoğan, festivale gelecek her çocuğun at binmesini istediklerini belirtti.

Son dönemde çocukların bilgisayar oyunları, telefon ve tabletle zaman geçirdiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün İstanbul gibi çok büyük ve kalabalık bir şehirde çocuklarımızın evlerinden çok çıkamadığını görüyoruz. Ailelerin çocukları ile yapacak etkinlik arayışında olduğunu biliyoruz. Bu zamanın hastalığı, ellerinde bilgisayar oyunu, telefon veya tabletle vakit geçirmek. Sosyalleşmelerini sanal mecralar üzerinden yaptıklarını görüyoruz. Buraya gelen her çocuğun at binmesini istiyoruz. 100'ün üzerinde atı sadece İstanbullular için hazırladık. Bunun dışında sokak oyunları var. Çocukluğumuzda sokakta oynadığımız oyunların birçoğu bugün unutulmaya yüz tutmuş durumda. Gazi Üniversitesinden uzmanlarla çalışıyoruz. Bu oyunların tanıtımı yapılacak. Anne ve babalar da uzun zamandır oynamadıkları oyunların nostaljisini yaşayacak. Çocukların ilk defa ok attığı, at bindiği, güreş tuttuğu, geleneksel çocuk oyunlarını oynadığı zaman hayatlarının geri kalanında kendi kimliğimizin ürettiği kültür temaları ile bir bağlantı kurmalarını istiyoruz. Bu millet olarak kendi kimliğimizi korumanın ve geleceğe taşımanın bir mücadelesi olacak. Gelenek sadece eski, modası geçmiş demek değildir. Gelenek, bir milletin bütün tecrübesinin birikimi ve sonucudur. Biz bir yandan geleceğe iddialı bir toplum olarak yürürken bütün birikimimizin sonucu olan kültürümüzü de geleceğe taşımak zorundayız. Bu tecrübe bize kazandırır, kaybettirmez. Bu sadece nostalji, gericilik değil. Aslında modern ve vizyoner bir iş. Bunu anlatmakta da pes etmeyeceğiz. Birçok insan bunları yadırgıyor ve eleştiriyor ama biz yaptığımızın doğru olduğuna inanıyoruz. Bunların milletimiz ve toplumumuz için değerli olduğuna inanıyoruz. Özellikle çocuklarımız için bunları tasarlıyoruz. İstanbul'un bütün çocuklarını festivalimize bekliyoruz."

"DEPREME YÖNELİK DUYARLILIK VE EĞİTİMLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA DA YER VERECEĞİZ"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, geçen hafta İstanbul'da meydana gelen depremin ardından organizasyonda depremle ilgili çalışmalara da yer vereceklerini söyledi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesinin festivalde yer alacağını anlatan Erdoğan, "Geçenlerde festivalimizin tanıtımını yaptığımız gün İstanbul'da şiddetli bir deprem oldu. Bu kadar insanın geleceğini ön görerek depreme yönelik duyarlılık ve eğitimle ilgili çalışmalara da yer vereceğiz. Hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi ile iletişime geçtik. Buraya gelen vatandaşlarımızın depremle ilgili eğitilmeleri ve bilinçlendirilmeleri için onların çalışmalarına ev sahipliği yapacağız." ifadelerini kullandı.