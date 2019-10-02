İzmir Karaburun'da okul müdürü açığa alındı

İzmir'in Karaburun ilçesinde görev yapan bir ilkokulun müdürü hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları üzerine inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında müfettiş görevlendirilirken, söz konusu okul müdürünün de açığa alındığı belirtildi.
İzmir'in Karaburun ilçesinde, bir okul müdürü, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle açığa alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karaburun'da görev yapan bir ilkokulun müdürünün, sosyal medyadaki paylaşımları üzerine inceleme başlattı.
İnceleme kapsamında müfettiş görevlendirilirken, söz konusu okul müdürünün de açığa alındığı belirtildi.
AA
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