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toplantısı başladı

Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı

02.10.2019, 14:01

Başkan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı gerçekleştirilen toplantısı başladı. Detaylar geliyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı.

Ayrıntılar geliyor...

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