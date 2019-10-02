Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı. Detaylar geliyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı.
Ayrıntılar geliyor...
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