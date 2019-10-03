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olmuyorsa kendi uçağımızı yaparız’

‘F-35 olmuyorsa kendi uçağımızı yaparız’
Giriş Tarihi: 3.10.2019

, " olmuyorsa, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız. Patriot olmuyorsa, kendi hava savunma sistemimizi geliştireceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 olmuyorsa, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız. Patriot olmuyorsa, kendi hava savunma sistemimizi geliştireceğiz" dedi. MÜSİAD'ın düzenlediği "Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi"ne katılan Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile ABD arasında yaşanan F-35 krizinin Türkiye'nin kararlılığını arttırdığını söyledi.

ŞÜPHENİZ OLMASIN

Bu krizi yeni savunma sistemleri ve milli savaş uçakları geliştirme konusunda bir fırsat olarak gördüklerini belirten Akar, "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Akar, Güvenli bölge tesisi konusunda ise, "Bundan önce yapıldığı gibi aynı taktikle oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" ifadelerini kullandı.

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