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Mustafa’nın ölümünde ‘’ şüphesi

Mustafa’nın ölümünde ‘Mavi Balina’ şüphesi
Giriş Tarihi: 3.10.2019

2016 Türkiye birincilerinden Mustafa Ö. kaleden atladı. Telefonu hiç bir yerde bulunamayan çocuğun ailesi ‘’ oyunundan şüpheleniyor

Tokat'ta, 2016 TEOG Türkiye birincilerinden Mustafa Ö'nün (17) kaleden atlayarak intihar etmesi olayında 'Mavi Balina' oyunu şüphesi üzerinde duruluyor. Erbaa ilçesinde bağlı Güveçli köyünde Orhan ve Mine Ö. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mustafa Ö. geçtiğimiz hafta cuma günü Simeri köyü kalesine çıktı. Oğlunun kaleye çıktığını öğrenen baba Orhan Ö. oğlunu arayarak kaleden inmesini istedi.

BOŞLUĞA BIRAKTI

Babasına kaleden atlayacağını söyleyen Mustafa Ö, telefonu kapatarak kendisini boşluğa bıraktı. Olay yerinde gelen jandarma ekipleri gencin cansız bedeni ile karşılaştı.

TELEFONU YOK

Baba Orhan Ö, oğlunun geçen hafta arkadaşlarına intihar edeceğini söylediğini, okul yönetiminin kendisini arayarak bilgilendirmesi üzerine oğlunu köye çağırdığını kaydetti. Orhan Ö, oğlunun cep telefonunun olay yerinde bulunamadığını söyledi. Oğlunu intihara 'Mavi Balina' oyununun sürüklemiş olabileceğini düşündüğünü ifade eden baba Orhan Ö, tüm soruların o telefonda gizli olduğunu belirterek bulunmasını istedi.

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