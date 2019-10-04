HDP'li Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi!

Anayasa Mahkemesi'nin tartışmalı kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği"ne ilişkin kararını dikkate alan mahkeme Önder'in tahliyesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin tartışmalı kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği"ne ilişkin kararını dikkate alan mahkeme Önder'in tahliyesine karar verdi.



AYM KARARI DÜN AÇIKLAMIŞTI

Anayasa Mahkemesi, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında tartışmalı bir karara imza attı. AYM, bir toplantıda yaptığı açıklamalar nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkum edilen eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.