Mehmetçik harekata hazır

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapmayı planladığı harekat için geri sayım sürerken, sınırın sıfır noktasındaki Akçakale’ye askeri sevkiyat da devam ediyor. Fırtına Obüslerinin ulaştığı sınır hattında hazırlıklar tamamlanırken, Suriye halkı da Türk askerini bekliyor

Suriye sınırından yapılması an meselesi olan büyük operasyon için tüm hazırlıklar tamamlandı. Sağlık ve AFAD ekipleri, obüsler, tanklar ve binlerce asker Suriye sınırında yapılacak operasyon için bekliyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, sınır bölgesi Akçakale'de yaşanan son gelişmeleri Yeni Asır'a aktardı. Suriye sınırına 'obüs' sevkiyatı yapıldığını aktaran Ulak, Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonların, Suriye sınırındaki Akçakale'ye geldiğini belirtti. Tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Ulak, "Türkiye'nin kalbi şu anda burada atıyor. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye giriş yapan obüsler, sınır hattında konuşlandırılmak üzere birliklere sevk edildi. Obüslerin bu bölgeye sevk edilmesinden sonra artık geri dönüş yok.



AYN EL ARAB KRİTİK



Burada daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları öncesinde yaşanan süreçlerin aynısı yaşanıyor. Askerimizin elleri tetikte, gözleri Ankara'da Başkan'dan gelecek talimatta. Yüzde 70'i Arap nüfusu olan Ayn-el Arab halkı Türk askerini bekliyor. Hatta evlerinin duvarlarına 'Türk askeri hoş geldiniz' yazanlar bile var" dedi. AYN-EL Arab'ın Münbiç'e giden ara kapı olması nedeniyle son derece kritik bir bölge olduğunu vurgulayan Ulak, "Terör örgütünün lojistik geçiş kapısı, yılda 3 milyar dolardan fazla petrol geliri bu kapıdan geçiş yapıyor. O yüzden ABD işi yokuşa sürüyor" diye konuştu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden sınırın sıfır noktası Akçakale'ye gerçekleştirilen askeri sevkiyatlar sürüyor. Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonlar, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine geldi.



YOLLAR AÇILIYOR



Önceki gün akşam saatlerinde obüs ve mühimmat yüklü kamyonların olduğu yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy Akçakale'ye ulaştı. AKÇAKALE sınır hattına gelen obüsler için sınır önünde hazırlık yapıldığını belirten Kerim Ulak, "Türkiye'nin 81 ilinden doktorlar, arama kurtarma ekipleri geldi. Geniş güvenlik tedbirleri altında getirilen obüsler için zırhlı tosun adı verilen iş makineleri toprak yolları açıyor. Bu hazırlıklar TSK için rotaların hazırlandığına ve gidilecek güzergahların belirlendiğine işaret ediyor" dedi.



'DÜĞÜNE GİDER GİBİ HAZIRLANIYORUZ'



Obüslere yol açan askeri aracın görevli komutanı ile yaptıkları konuşmayı da aktaran Ulak, "Daha önce obüs üzerinde istikamet neresi diye sorduğumuz gibi yine bir komutana sordum. Cevap olarak bana 'düğüne gider gibi hazırlanıyoruz' ifadesini kullandı" dedi.