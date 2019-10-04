Somalı polisi komandoya emanet

Somalili polisler, Foça Jandarma Komando Okulu'nda terörle mücadele eğitiminden geçiriliyor. Polislere yaklaşık 6 hafta süren kursta meskun mahal operasyonları, temel tahrip, kara mayınları, el yapımı patlayıcı düzenekler gibi konularda alanlarında uzman eğitmenler tarafından kurs veriliyor.

Somalili polisler, Foça Jandarma Komando Okulu'nda terörle mücadele eğitiminden geçiriliyor. Polislere yaklaşık 6 hafta süren kursta meskun mahal operasyonları, temel tahrip, kara mayınları, el yapımı patlayıcı düzenekler gibi konularda alanlarında uzman eğitmenler tarafından kurs veriliyor. 10 Somalili polise eğitim verdiklerini belirten Teğmen Önder Yıldız, "Kursiyerlerimiz eğitimden sonra ülkelerinde mayın, mühimmat ve el yapımı patlayıcılara müdahale etme yetkilerine sahip olacaklar" dedi. Somalili Komiser Abdurrahman Abdullah Muhammed ise, "Türklere misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Burada öğrendiğimiz konuların ülkemizde çok yararlı olacağına inanıyorum" dedi.