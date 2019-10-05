Külliye kütüphanesi 29 Ekim’de açılıyor

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde 7 gün 24 saat hizmet verecek olan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nde inceleme yaptı. Toplam 5 milyon kitabın yer alacağı kütüphanenin 29 Ekim’de açılması planlanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde dün inceleme yaptı. Kitap tasnif ve kataloglama işlemlerinin hızla sürdüğü ve 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak olan kütüphanenin giriş bölümü de tamamlandı. Kütüphanenin iç kısmında da öğrenciler ve araştırmacıların kullanacağı okuma alanları hazırlandı. 5 milyon kitabın yer alacağı kütüphanede şu ana kadar 1,5 milyonu aşkın kitabın kataloglama işlemi tamamlandı.



CEP SİNEMASI DA OLACAK



Kütüphanede, çocuklar, öğrenciler ve araştırmacılar için özel bölümler yer alacak. Kütüphanenin prestij okuma salonunda ise önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Kütüphanenin kubbesinin altında yer alan kemerde Alak Suresi'nin 4. ve 5. ayetlerinin Türkçe meali yer aldı. Kemere, "O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir" yazıldı. Kütüphanede özel koleksiyonlar, nadir eserler, elyazmaları, fermanlar, haritalar, fotoğraflar, pullar ve gravürler de yer alacak. Kütüphanede bir de eski ve yeni ciltleme işlerinin yapılacağı Kitap Şifahanesi yer alacak. Restoran ve kafelerin de yer alacağı kütüphanede, çocuklar için cep sinemasının yanı sıra 2 bin 400 araçlık otopark da bulunacak.



SIRBİSTAN YOLCUSU



Başkan Erdoğan, 7-8 Ekim tarihlerinde Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye'nin bu ülkedeki en büyük projesi olan Belgrad- Saraybosna Otoyolu'nun Sremska Raca-Kuzmin bölümünün temeli Erdoğan ve Vucic tarafından atılacak. Erdoğan ziyarette Sırp işadamlarına da yatırım çağrısı yapacak.



SURİYE'DE 3 YENİ FAKÜLTE KURULUYOR



Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararlarıyla Suriye'nin üç farklı noktasında Eğitim, İslami İlimler ve İdari-iktisadi Bilimler Fakülteleri kurulacak. Söz konusu fakülteler, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Azez, Afrin ve El-Bab'da kurulacak. Öte yandan aynı kararla 14 üniversiteye bağlı enstitü ve fakülte kurulurken yine 17 üniversitenin de bazı fakülte ve enstitüleri kapatıldı.



NAMAZ SONRASI KİTAP DAĞITTI



Başkan Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı. Erdoğan, namaz çıkışında kendini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Erdoğan, vatandaşlara, 'Kuran-ı Kerim'den Sureler ve Dualar' isimli kitabı dağıttı. Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

HASAN AY