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Yıldırım’dan ’ye Diş Hekimliği müjdesi

Yıldırım’dan DEÜ’ye Diş Hekimliği müjdesi
Giriş Tarihi: 5.10.2019

28'inci dönem TBMM Başkanı ve Milletvekili Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi () akademik yılı açılış törenine katıldı. Yıldırım, üniversite bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kurulacağı müjdesini verdi.

28'inci dönem TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 2019-2020 akademik yılı açılış törenine katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada üniversite bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kurulacağı müjdesini verdi. İzmir Kiraz'da kurulan DEÜ Veterinerlik Fakültesi'nin akademik yıl açılışını da telekonferans yöntemi ile gerçekleştiren Yıldırım, Türkiye'de 2013 yılında 76 olan üniversite sayısının şu an 207'ye yükseldiğini belirterek Türkiye'nin Yunanistan'dan sonra üniversiteye erişimde dünyada ikinci sırada olduğunu söyledi.

METİN BURMALI

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