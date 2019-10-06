Gürün ve Zeybekoğlu hakimiyetini korumak istiyor

İl teşkilatını elinde tutan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün desteklediği mevcut İl Başkanı Adem Zeybekoğlu tekrar aday. Zeybekoğlu’nun karşısına eski milletvekilleri Ali Arslan ve Akın Üstündağ’ın çıkacağı belirtiliyor

ADEM ÜLKER/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI (19)

CHP Muğla İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında mahalle delege seçimleri, ardından 14 Aralık 2019 -27 Şubat 2020 tarihleri arasında ilçe kongreleri gerçekleştirilecek. İl kongreleri ise 3 Şubat- 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. CHP Büyük Kurultayı ise Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte gerçekleştirilecek. Osman Gürün'nün desteğini alan mevcut İl Başkanı Adem Zeybekoğlu tekrar aday. Zeybekoğlu'nun karşısına muhalif kesimin önemli isimlerinden eski milletvekilleri Ali Arslan ile Akın Üstündağ aday olarak çıkacağı belirtiliyor. Marmaris eski ilçe başkanı Acar Ünlü'nün de il başkanlığına aday olabileceği öne sürülüyor.



SEÇİM KAYBEDENLER



CHP, 31 Mart'ta belediyelerin kaybedildiği bazı ilçelerde değişime gitmek istiyor. Bodrum'da mevcut ilçe başkanı Halil Karahan tekrar aday. Karahan'ın karşısına Tuna Işın, Deniz Koca, Ali Öztürk ve Taner Uslu'nun aday olarak çıkacağı belirtiliyor. Milas'ta İlgin Göktepe, Ortaca'da Evren Tezcan, Köyceğiz'de Hayal Yıldız, Marmaris'te Fatma Gebeş Çimen, Kavaklıdere'de Mehmet Gülhan, Dalaman'da Kamil Ayhan Öner, Yatağan'da Mehmet Kemiksiz, Ula'da Hüseyin Özcan, Seydikemer'de Nalan Büyükçoban, Fethiye'de Ali Özgür Kullukçu, Menteşe'de Mustafa Aytaç Kavak tekrar aday. Büyükşehir Başkanı Gürün'ün, 31 Mart'ta belediyeleri kaybeden Yatağan, Ortaca, Dalaman ve Ula'da tekrar aday olan mevcut başkanların karşısına başka isimler çıkaracağı öne sürülüyor.



ELEŞTİRİ İSTEMİYOR



Kulislerdeki iddialara göre Gürün, son yerel seçimlerde HDP ve İP'nin desteğine rağmen yüzde 15 oy kaybettiği halde teşkilatlardaki hakimiyetini korumak istiyor. Kimin başkan olacağından kimlerin delege olacağına kadar her konuda üyeleri yönlendiren ve eleştirenleri istemediği belirtilen Gürün'ün, son yerel seçimlerde seçim kaybedilen ilçelerden çok sayıda partilinin disipline sevkedilmesinde veya bu partililerden savunma istenmesinde etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle Büyükşehir ve Menteşe belediyelerinde çalışanlar ve yakınlarından oluşan delege grubu, işini kaybetmemek için Gürün'ün belirttiği isimlere oy veriyor. Gürün, ilçe kongrelerinde de istemediği isimlerin seçilmesinin önüne geçiyor. Muhalifler tarafından antidemokratik tutum gösterdiği gerekçesiyle sert şekilde eleştirilen Gürün'ün mevcut İl Başkanı Zeybekoğlu'nu tekrar aday göstermesi de tepkiyle karşılanıyor.



PARTİDEN KAÇTILAR



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile arası iyi olan Gürün, son seçimlerde aday belirlenme sürecinde de etkili oldu. Tabanın tepkisine rağmen kendisiyle iyi geçinmeyen isimlerin aday gösterilmesini engellediği öne sürülen Gürün, geçtiğimiz dönemde partisine mensup bazı belediye başkanları tarafından eleştirildi. Gürün'ün aday olmalarını istemediği Marmaris'te Ali Acar, Ortaca'da Hasan Karaçelik başka partilerden aday oldular. Ortaca'yı MHP kazandı. Yine Gürün'ün istemediği Haşmet Işık'ın aday gösterilmediği Yatağan'da CHP 40 yıl sonra kaybetti, AK Partili Mustafa Toksöz kazandı. Gürün'ün hazırladığı aday listeleriyle gidilen seçimlerde Yatağan, Dalaman, Ortaca ve Ula kaybedildi. Bu durum partililer tarafından, "Gürün kendini CHP'nin tek sahibi gibi görüyor. Önümüzde yine kongre süreci var. Gürün müdahale etmese üyeler hür iradeleriyle delegeleri, delegeler de başkanları seçer. Fakat buna müsaade edilmiyor. Bu dönemde yapılacak olan kongrelerde de değişen bir şey olmayacak, CHP Muğla'da kan kaybetmeye devam edecek" şeklinde değerlendiriliyor.

YARIN: BALIKESİR