ABD askerleri Tel Abyad ve Rasulayn'dan çekildi!

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, Tel Abyad ve Rasulayn'da yer alan ve ABD askerleri tarafından kullanılan üslerin boşaltılmaya başlandığını duyurdu. Üslerden ilk görüntüler geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmesinin ayrıntılarını ise Beyaz Saray açıkladı. Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun konuşulduğu aktarılan açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." denildi.



ÇEKİLME BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan ziyareti önceci yaptığı açıklamada "Sayın Trump ile akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." dedi.



ABD ÜSLERİ BOŞALTILIYOR

Bölgede ABD askerleri tarafından kullanılan üslerin boşaltılmaya başlandığı bilgisi çekildi. Yerel kaynaklar, Tel Abyad ve Rasulayn'da yer alan üslerin boşaltıldığına dair fotoğrafları paylaştı. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ABD'li yetkili de bu gelişmeyi doğruladı.

İşte ilk görüntüler: