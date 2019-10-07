Dün akşam saatlerinde Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Güvenli Bölge ile ilgili harekete geçeceği bildirildi. Yapılan açıklamanın hemen ardından Suriye'den gelen haberlerde ABD birliklerinin Telabyad ve Rasulayn'da bulunan gözlem noktalarından çekildiği bildirildi.
Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmakta kararlı. Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PYD-PKK'yı temizlemek için sıfır noktasındaki hazırlıkların sonuna geldi. Hazırlıklar devam ederken yerel kaynaklara göre ABD'nin kara birlikleri, Türkiye sınırından konvoylar halinde çekilmeye başladı.
WASHİNGTON-ANKARA HATTI SICAK
Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesinin ardından, sınır hattındaki hareketlilik arttı.
ABD ASKERLERİ ÇEKİLİYOR
Yeni Şafak'ın haberine göre; tüm bu gelişmelerin ardından yerel kaynaklar, ABD güçlerinin Türkiye sınırından güneye doğru hareket ettiğini duyurdu.
TEL ABYAD TAHLİYE EDİLDİ
Yerel kaynaklara göre Amerikan askerleri, zırhlı konvoylar eşliğinde Tel Abyad'dan çekildi. Terör örgütü PYD'nin sözde yöneticileri, ABD'li yetkililere 'kararınızı gözden geçirin' çağrısında bulundu.
ABD'Lİ YETKİLİ DUYURDU
Reuters haber ajansının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD birliklerinin Telabyad ve Rasulayn'da bulunan gözlem noktalarından çekildiği bildirildi.
ABD güçleri Türkiye sınırından çekiliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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