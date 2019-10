Akıncı’dan yeni test fotoğrafı

BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni test görüntüleri ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni test görüntüleri ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar çalışmaları, "Beygiri bağladık arpasını verdik. Test bitiminde Etnospor'da at bin, ok at, güreş tut inşallah" notu ile paylaştı.